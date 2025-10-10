Врач Новоселов: состояние Трампа будет только ухудшаться

Состояние президента США Дональда Трампа, учитывая возложенную на него нагрузку, будет становиться только хуже. Такое мнение aif.ru озвучил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
Журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Белом доме ранее заявил, что американские чиновники заметили у Трампа когнитивные проблемы во время его выступления перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куантико 30 сентября.
«Будет ухудшение. Нейродегенеративные изменения приводят к потере нейронов, которые влияют на нашу сущность. Процесс старения — это не болезнь, после которой можно выздороветь. Нет, чем человек старше, тем он будет хуже себя чувствовать», — отметил Новоселов.
По словам врача, Трамп часто повторяет мысли людей, с которыми общался в последний раз, что может указывать на снижение способности критически мыслить.