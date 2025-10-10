Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Новоселов: состояние Трампа будет только ухудшаться

У Трампа заметили ухудшение когнитивных способностей, его состояние будет становиться только хуже, считает врач. На здоровье президента США также влияет его возраст.

Источник: Аргументы и факты

Состояние президента США Дональда Трампа, учитывая возложенную на него нагрузку, будет становиться только хуже. Такое мнение aif.ru озвучил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

Журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Белом доме ранее заявил, что американские чиновники заметили у Трампа когнитивные проблемы во время его выступления перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куантико 30 сентября.

«Будет ухудшение. Нейродегенеративные изменения приводят к потере нейронов, которые влияют на нашу сущность. Процесс старения — это не болезнь, после которой можно выздороветь. Нет, чем человек старше, тем он будет хуже себя чувствовать», — отметил Новоселов.

По словам врача, Трамп часто повторяет мысли людей, с которыми общался в последний раз, что может указывать на снижение способности критически мыслить.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше