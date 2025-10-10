Разрыв пенсий в РФ с зарплатами побил антирекорд за 17 лет

Снижение доли пенсионных выплат по отношению к средней заработной плате подтверждают в Счетной палате. В июле 2025 года средний размер заработной платы в России достиг приблизительно 99,3 тысячи рублей, в то время как средний размер пенсии составил 23,5 тысячи рублей. Таким образом, соотношение пенсий к заработкам снизилось до 23,7%. Об этом говорится в докладе Счетной палаты. В документе также отмечается, что в мае этот показатель опускался до отметки 23,6%. Это самый низкий уровень с 2008 года, когда доля пенсии к доходам населения также была ниже 25%.