Разрыв пенсий в РФ с зарплатами побил антирекорд за 17 лет

Пенсия в России оказалась почти в четыре раза ниже средней заработной платы.
В первом полугодии средняя пенсия в России составила 23 тысячи рублей, что меньше четвертой части от среднего заработка. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСредняя зарплата в России может вырасти до конца года.
«В первой половине 2025 года средняя зарплата россиян достигла 96 тысяч рублей, а пенсия — 23 тысячи. Таким образом, выплаты (включая страховые и государственные) составили лишь 24% от уровня заработка», — пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда пенсия составляла ровно четверть от зарплаты, соотношение сократилось на один процентный пункт. Значение стало минимальным за последние 17 лет.
Снижение доли пенсионных выплат по отношению к средней заработной плате подтверждают в Счетной палате. В июле 2025 года средний размер заработной платы в России достиг приблизительно 99,3 тысячи рублей, в то время как средний размер пенсии составил 23,5 тысячи рублей. Таким образом, соотношение пенсий к заработкам снизилось до 23,7%. Об этом говорится в докладе Счетной палаты. В документе также отмечается, что в мае этот показатель опускался до отметки 23,6%. Это самый низкий уровень с 2008 года, когда доля пенсии к доходам населения также была ниже 25%.
По данным «Известий», исторически минимальные значения соотношения пенсии и зарплаты фиксировались в 2008 году, когда средняя зарплата по стране была на уровне 16 тысяч рублей, а размер пенсионных выплат не превышал четырех тысяч. Эксперты отмечают, что нынешняя тенденция обусловлена ускоренным ростом заработных плат по сравнению с индексированием пенсий.
Ранее эксперты Финансового университета при правительстве России прогнозировали, что при средней зарплате в 105−110 тысяч рублей россияне смогут ежегодно формировать 4,5−4,7 индивидуальных пенсионных баллов. При 35-летнем стаже это обеспечит пенсию в 32 тысячи рублей.