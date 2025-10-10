Ричмонд
В ГД хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире

Инициатива предусматривает, что на каждые 18 квадратных метров жилой площади допускается одна взрослая собака и одна взрослая кошка.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Государственной думы и член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко намерен внести на рассмотрение парламента законопроект, который вводит ограничение на количество домашних животных, проживающих в квартире. Документ, текст которого оказался в распоряжении ТАСС, направлен на регулирование условий содержания кошек и собак в жилых помещениях.

Согласно проекту, предлагается внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Инициатива предусматривает, что на каждые 18 квадратных метров жилой площади допускается не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки.

Временное превышение этих норм возможно только в случае рождения потомства — до достижения детёнышами шестимесячного возраста. При этом ограничения не будут распространяться на собак-проводников.

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующее законодательство не устанавливает пределов содержания домашних животных, что нередко приводит к антисанитарии и нарушению санитарно-эпидемиологических норм. По словам автора, в ряде случаев в обычных квартирах проживает по 15−20 и более животных, что создаёт угрозу здоровью людей и нарушает комфорт соседей.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение налогового вычета на ветеринарные услуги.