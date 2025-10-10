В ГД хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующее законодательство не устанавливает пределов содержания домашних животных, что нередко приводит к антисанитарии и нарушению санитарно-эпидемиологических норм. По словам автора, в ряде случаев в обычных квартирах проживает по 15−20 и более животных, что создаёт угрозу здоровью людей и нарушает комфорт соседей.