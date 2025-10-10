«Известия»: Средняя пенсия в РФ просела ниже четверти от заработной платы

Средний размер пенсий в стране опустился ниже четверти от зарплат — 23 тысячи рублей против 96 тысяч. Это является самым маленьким показателем за последние 17 лет. Основными причинами данной ситуации являются рекордный рост заработных плат, увеличение числа самозанятых и россиян без стажа, выяснило издание «Известия».
Снижение соотношения пенсий к зарплатам связано с двумя тенденциями: быстрым повышением зарплат из-за нехватки кадров и сдержанной индексацией выплат пожилым людям, сообщил член экспертного совета при комитете Государственной думы РФ по экономической политике Валерий Тумин.
Профессор Финансового университета при правительстве России Юлия Долженкова высказалась, что существуют и другие причины для снижения соотношения пенсий и зарплат. Одной из них является то, что с 2016 по 2024 год не проводились индексации выплат работающим пенсионерам.
Другой причиной является то, что количество россиян, которые получают соцпенсию по старости, каждый год увеличивается.
Пенсионеры в следующем году смогут забрать всю сумму страховых накоплений, если она не превышает 440 тысяч рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук Игорь Балынин.