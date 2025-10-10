Ричмонд
В Омске первый снег вызвал пробки до 6 баллов

Сегодня выпал первый снег.

Источник: Om1 Омск

Сегодня Омск укрылся снегом. С утра город заметно преобразился: крыши и деревья покрылись белым слоем, придав улицам зимнюю атмосферу.

Первый снег принёс с собой не только праздничное настроение, но и затруднения в движении. По данным сервиса «2ГИС», уровень пробок достиг 6 баллов. Наиболее серьёзные заторы образовались на главных магистралях города: мост имени 60-летия Победы, Ленинградский мост, проспект Карла Маркса, улица Красный Путь, улица Орджоникидзе, Третьяковская улица, а также улицы Конева, Енисейская 3-я и Островская 3-я.

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Омска начали подготовку к заморозкам и гололёду. Мэр города Сергей Шелест поручил коммунальщикам привести всю специализированную технику в рабочее состояние.