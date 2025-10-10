Основы робототехники с удовольствием постигают школьники Владивостока

Специалисты администрации Владивостока информируют, что в нескольких школах города учащиеся с пятого класса начинают знакомиться с робототехникой. Такие занятия проводятся с 2022 года в рамках уроков технологии. Благоприятные изменения уже можно увидеть — ученикам стало проще справляться с экзаменационными задачами.
«Сегодня мы провели для ребят вводный урок по подводной робототехнике, и некоторые ученики уже попробовали управлять роботами. Для них это интересный и новый опыт, причем дети действительно развиваются всесторонне, что помогает им успешнее сдавать экзамены по другим предметам», — рассказывает Павел Шабелько, учитель информатики и технологии школы № 14.
Школьники изучают подводную робототехнику — знакомятся с простыми устройствами и учатся с ними работать. Так, ученики изучают робота под названием Elementary AUV. Ребята узнают возможности этой модели, учатся ею управлять, познают, какие задачи робот способен решать под водой. Затем школьники начинают работать с более сложными моделями роботов — для этого потребуются углубленные знания.
Педагог признаётся, что ему самому было очень интересно изучать роботов — методика новая и хорошо оживляет привычные уроки технологии.
Сейчас занятия по робототехнике в рамках уроков технологии преподают в семи школах Владивостока по инициативе главы города Константина Шестакова — это школы № 6, 14, 28, 33, 39, 62 и 68. Также в 13 школах города с прошлого года школьники изучают новый предмет — основы управления и конструирования беспилотными летательными аппаратами.