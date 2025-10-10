Основы робототехники с удовольствием постигают школьники Владивостока

«Сегодня мы провели для ребят вводный урок по подводной робототехнике, и некоторые ученики уже попробовали управлять роботами. Для них это интересный и новый опыт, причем дети действительно развиваются всесторонне, что помогает им успешнее сдавать экзамены по другим предметам», — рассказывает Павел Шабелько, учитель информатики и технологии школы № 14.