Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят ограничить число собак и кошек в квартире

Россиянам хотят разрешить держать в квартире по одной кошке и собаке на 18 кв. м.

Источник: Комсомольская правда

В России могут ограничить количество кошек и собак, проживающих в квартирах, в зависимости от метража жилища. Речь идёт об одной собаке или кошке на каждые 18 кв.м квартиры, пишет ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгения Марченко.

Сообщается, что депутаты внесут на рассмотрение Думы законопроект, предусматривающий изменения в законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Депутат напомнил, что сейчас действуют нормы, по которым можно содержать в квартире неограниченное количество домашних животных. Иногда их количество исчисляется десятками, что создаёт антисанитарию.

О том, как в Москве нашли брошенную машину с 18 кошками и почему животные оказались в такой ситуации, читайте здесь на KP.RU.

Также сайт KP.Ru рассказывал, как на 36 квадратах женщина развела 67 кошек.