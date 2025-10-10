В Госдуме хотят ограничить число собак и кошек в квартире

В России могут ограничить количество кошек и собак, проживающих в квартирах, в зависимости от метража жилища. Речь идёт об одной собаке или кошке на каждые 18 кв.м квартиры, пишет ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгения Марченко.