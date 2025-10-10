Названы простые шаги, которые сохранят здоровье на работе

Многие офисные работники проводят большую часть дня сидя, что негативно сказывается на здоровье, даже если они регулярно ходят в спортзал. Кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк рассказала KP.RU, как простые действия в течение рабочего дня могут поддерживать здоровье сердца и сосудов.
— Нетренировочная активность — это совокупность любой физической активности помимо специальных упражнений. Например, перемещение по дому, смена позы, ходьба на короткие дистанции. Вставать на работе нужно каждые 30−60 минут, — пояснила Гаврилюк.
Специалист подчеркнула, что даже одна минута движений, будь то взмахи ногами, отжимания от стола или прогулка по офису, приносит пользу. Подобные привычки помогают активизировать организм и компенсировать долгие периоды сидячей работы.
— А еще можно стоя работать (есть даже специальная стоячие столы для офисов). Если работать стоя в течение 30 минут в день, это тоже улучшит физическое состояние, — отметила медик.
Гаврилюк посоветовала сочетать такие простые действия с регулярными прогулками и тренировками. Например, полезно пройтись по парку или сделать легкую зарядку.