Названы простые шаги, которые сохранят здоровье на работе

Многие офисные работники проводят большую часть дня сидя, что негативно сказывается на здоровье, даже если они регулярно ходят в спортзал. Кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк рассказала KP.RU, как простые действия в течение рабочего дня могут поддерживать здоровье сердца и сосудов.