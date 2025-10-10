Ричмонд
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: украинский конфликт близится к завершению

Джонсон уточнил, что в Европе в настоящее время нарастает отчаяние.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт на Украине приближается к финальной стадии, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

«Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и всё рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт всё», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Джонсон отметил, что в настоящее время лидеры ЕС готовы к эскалации. По его словам, они хотят либо продолжить конфликт и «победить» РФ, либо обратно втянуть в конфликт Соединённые Штаты.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что Зеленский своими решениями разрушает Украину. Он подчеркнул, что Зеленский загнал себя, но продолжает отправлять солдат на передовую, пытаясь отсрочить политический крах своего режима ценой новых жертв.

