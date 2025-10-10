Ричмонд
В Омской области простятся с бывшим депутатом, погибшим на СВО

Юрий Шмидт, уроженец поселка Москаленский, погиб 29 сентября при выполнении воинского долга.

Источник: Комсомольская правда

В Марьяновском районе Омской области 11 октября простятся с Юрием Шмидтом, бывшим депутатом Совета Москаленского сельского поселения. Мужчина погиб 29 сентября при выполнении воинского долга в зоне СВО. Ему было 54 года.

Юрий Шмидт, уроженец поселка Москаленский, был известен как активный общественный деятель и бывший депутат Совета Москаленского сельского поселения. В июне 2024 года он принял решение продолжить службу по контракту, отправившись защищать интересы страны.

Прощание с Юрием Соломоновичем состоится 11 октября в Доме культуры поселка Москаленский. Жители смогут почтить его память с 12:00 до 13:00.

Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.