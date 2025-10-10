Расчеты БПЛА сорвали ротацию подразделений ВСУ под Красноармейском

Расчёты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» предотвратили ротацию подразделений украинской армии в районе Красноармейска, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
По информации Минобороны, украинские формирования предпринимают попытки сосредоточить личный состав и технику в пунктах временной дислокации преимущественно в ночное время. Однако их передвижения остаются под постоянным наблюдением российских разведывательных и ударных БПЛА, которые наносят прицельные удары по выявленным целям, снижая численность противника.
Как подчеркнули в министерстве, ночные вылеты обеспечивают скрытность работы беспилотников, а использование камер ночного видения позволяет эффективно обнаруживать и поражать цели. Благодаря этому противнику не удаётся провести усиление своих передовых позиций в районе Красноармейска.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения подземного пункта временной дислокации украинских боевиков в Харьковской области.