В Иркутской области убили 60 медведей

Зверей стало больше положенного — 22,5 тысячи вместо 18,5 тысячи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области убили 60 медведей, которые выходили к людям. Всего в этом сезоне планируется добыть до 4 388 опасных хищников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.

— Звери идут к людям из-за дефицита урожая ягод и орехов в тайге. Также они выходят на запах свалки и отходов, которые оставляют местные жители, — пояснил губернатор Приангарья.

По статистике бурых животных стало больше положенного — 22,5 тысячи вместо 18,5 тысячи. Если вы встретились с медведем, необходимо не приближаться к нему, не шуметь и как можно быстрее звонить по номеру 112.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что медведь закрыл купальный сезон на Байкале. Бурого пловца заметили в Чивыркуйском заливе.