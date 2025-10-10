В Иркутской области убили 60 медведей, которые выходили к людям. Всего в этом сезоне планируется добыть до 4 388 опасных хищников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.
— Звери идут к людям из-за дефицита урожая ягод и орехов в тайге. Также они выходят на запах свалки и отходов, которые оставляют местные жители, — пояснил губернатор Приангарья.
По статистике бурых животных стало больше положенного — 22,5 тысячи вместо 18,5 тысячи. Если вы встретились с медведем, необходимо не приближаться к нему, не шуметь и как можно быстрее звонить по номеру 112.
