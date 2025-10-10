Генерал Попов объяснил полеты БПЛА над секретными заводами в Европе

Неопознанные беспилотники над секретными военными заводами в Бельгии могут заниматься мониторингом ситуации, но не исключено, что их умышленно запускают западные спецслужбы для провокаций. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Ранее журнал Newsweek писал, что неопознанные БПЛА стали чаще летать над секретными заводами производителя Thales Belgium.
«Скорее всего, эти беспилотники выполняют функцию мониторинга окружающей среды этого предприятия в охранных целях и обеспечения безопасности функционирования этих предприятий. То есть, эти беспилотники осматривают территорию, чтобы потом анализировать, подходил ли кто-то к охраняемым объектам. Так они пытаются не допустить работоспособность этих предприятий ВПК, которые поставляют Украине оружия и боеприпасы», — сказал Попов.
Эксперт не исключил, что запуск дронов над европейскими заводами может быть провокацией со стороны спецслужб Бельгии, Нидерландов, Германии или других стран.
«Это может быть сделано для нагнетания обстановки и выбивания дополнительных финансовых средств для охраны и обороны этих стран, увеличения запасов техники, которую они производят», — добавил генерал-майор.