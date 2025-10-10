Конфликт на Украине близится к окончанию. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
— Украинский конфликт приближается к финальной стадии, все рушится. В Европе нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все, — заявил он в эфире YouTube-канала.
Вместе с тем эксперт предположил, что лидеры Европы, в настоящее время готовы к эскалации, надеясь или продолжить конфликт и победить РФ, или обратно втянуть в него Соединенные Штаты.
ВСУ могут начать наступление на Крым уже этой осенью. С таким мнением 2 октября выступил военный аналитик Майкл Кларк. По его словам, все может начаться с авиаудара или высадки морского десанта.
В свою очередь военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов высказался, что украинские войска могут попытаться наступить в Сумской области и прорваться к Крыму в следующем году. По его мнению, эти направления представляют особый интерес для ВСУ в среднесрочной перспективе.