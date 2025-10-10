Почти 90 семей переселили в Иркутске по договорам КРТ

Действующие договоры заключены в 2024 году. В соответствии с условиями до 2031 года предстоит снести 29 многоквартирных домов площадью 9,35 тысячи квадратных метров, которые признаны аварийными или приравнены к ним. 10 из них уже демонтированы. На освобождаемых местах возведут новые объекты с потенциальным жилым фондом почти 200 тысяч квадратных метров, предусмотрят земельные участки для размещения социальных объектов.
«Комплексное развитие территорий стало продолжением механизма развития застроенных территорий, который действовал в Иркутске с 2012 года. Такой подход позволяет обеспечить переселение горожан из непригодного жилья в более комфортные условия без финансовых вложений из местного бюджета. При этом договоры КРТ дают возможность развивать транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру в этих районах», — пояснил заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов.
Речь идет о площадках в границах улиц Гончарова, Костычева, Обручева, Стасова; Мухиной, Театральная, Якоби; Гаражная, Майская и переулок 1-й Кузьмихинский, а также в границах Флюкова, Звездинская, Миронова.
При подготовке конкурсной документации в последних трех случаях было введено дополнительное условие. Потенциальный застройщик имеет больше шансов получить право на заключение договора КРТ, если он готов взамен аварийного предоставлять жилье в том же районе, то есть в Свердловском округе. При этом у граждан есть возможность при договоренности с инвестором выбрать место будущего проживания в любой части Иркутска. Как сообщает пресс-служба администрации города, процесс переселения продолжается.
Вместе с этим, в начале октября 2025 года подведены итоги конкурса по определению застройщика на реализацию проекта КРТ в границах улиц Баррикад, Напольная, Зимняя, Тулунская, Сарафановская и Слюдянская. Здесь расположено 73 двухэтажных многоквартирных дома, которые либо признаны аварийными, либо имеют высокий процент износа. Из 670 жилых помещений планируют переселить почти 1300 иркутян. Потенциал данной территории — 230 тысяч квадратных метров нового жилья. Из 15 га, отведенных для реализации договора, муниципалитету будет передано 3 га для последующего строительства школы на 1275 мест.
«Новая площадка КРТ расположена в Знаменском предместье, где создан задел для масштабного строительства. Благодаря реализации инфраструктурного проекта модернизированы инженерные сети, планируется ликвидация угольных котельных. Также имеются планы по реконструкции автомобильных дорог и транспортных развязок. Ведется работа по подготовке новых площадок КРТ. В среднесрочной перспективе с применением механизма комплексного развития возможно возвести около 1 млн квадратных метров жилья», — уточнил заммэра.
В числе наиболее перспективных на ближайшее время площадок назван участок в границах улиц Баррикад, Курортная, Зимняя.