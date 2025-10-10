Почти 90 семей переселили в Иркутске по договорам КРТ

При подготовке конкурсной документации в последних трех случаях было введено дополнительное условие. Потенциальный застройщик имеет больше шансов получить право на заключение договора КРТ, если он готов взамен аварийного предоставлять жилье в том же районе, то есть в Свердловском округе. При этом у граждан есть возможность при договоренности с инвестором выбрать место будущего проживания в любой части Иркутска. Как сообщает пресс-служба администрации города, процесс переселения продолжается.