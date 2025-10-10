Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда Солнце уничтожит Землю: ученый рассказал, сколько нам осталось жить

Астроном Богачёв: Солнце уничтожит ближайшие планеты через 5 млрд лет.

Источник: Комсомольская правда

Солнце превратится в красного гиганта и сожжёт ближайшие к нему планеты, по прошествии пяти миллиардов лет. Такой прогноз даёт теория эволюции звёзд.

«Солнце — это звезда, и всё, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю. Потом Солнце превратится в белого карлика и станет фактически вечным объектом, если слово “вечность” вообще уместно в отношении Вселенной», — цитирует РИА Новости руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергея Богачева.

Накануне, 9 октября, две мощные вспышки произошли на Солнце.

О том, что происходит с дневным светилом прямо сейчас, рассказывает кандидат физико-математических наук, и.о. завотделом физики Солнца Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Леонид Леденцов.