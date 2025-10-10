Диетолог Поляков рекомендовал замачивать орехи перед употреблением

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рекомендует замачивать любые покупные орехи перед тем, как их съесть.
В беседе с aif.ru он объяснил, почему это нужно делать.
«Во-первых, часть грязи, которая налипла на орехах, таким образом можно удалить. Во-вторых, сами по себе орехи станут более вкусными, то есть будет как будто свежесобранный продукт», — сказал Поляков.
Он также отметил, что оптимально за один раз, без вреда для здоровья, съедать 25 грамм орехов (ред. — условно горсть). При этом он посоветовал особенно не переусердствовать с употреблением бразильских орехов, так как в них очень высокая концентрация селена.
«Поэтому съесть их 4−5 штучек — это потолок», — сказал Поляков.
Аккуратнее, добавил диетолог, надо быть и с миндалем, переедание которого может вызвать серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта.
«То есть в случае с орехами, как и семечками, лучше ограничиваться 25 граммами за один прием», — подытожил Поляков.
