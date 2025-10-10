Ричмонд
Диетолог Поляков рекомендовал замачивать орехи перед употреблением

Диетолог Поляков советует покупные орехи замачивать перед тем, как их съесть. Он также рекомендует не переусердствовать с употреблением бразильских орехов.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рекомендует замачивать любые покупные орехи перед тем, как их съесть.

В беседе с aif.ru он объяснил, почему это нужно делать.

«Во-первых, часть грязи, которая налипла на орехах, таким образом можно удалить. Во-вторых, сами по себе орехи станут более вкусными, то есть будет как будто свежесобранный продукт», — сказал Поляков.

Он также отметил, что оптимально за один раз, без вреда для здоровья, съедать 25 грамм орехов (ред. — условно горсть). При этом он посоветовал особенно не переусердствовать с употреблением бразильских орехов, так как в них очень высокая концентрация селена.

«Поэтому съесть их 4−5 штучек — это потолок», — сказал Поляков.

Аккуратнее, добавил диетолог, надо быть и с миндалем, переедание которого может вызвать серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта.

«То есть в случае с орехами, как и семечками, лучше ограничиваться 25 граммами за один прием», — подытожил Поляков.

Ранее врачи-диетологи из США назвали самые полезные орехи, продлевающие жизнь.