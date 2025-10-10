В аэропорту Иркутска туристы стали чаще нарушать таможенное законодательство

В аэропорту Иркутска стали чаще нарушать таможенное законодательство. С начала года в отношении пассажиров завели более тысячи административных дел. Это на 18% больше, чем годом ранее. На общую сумму в 863 тысячи рублей оштрафовали нарушителей правил ввоза и вывоза товаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе таможни.