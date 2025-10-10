Ричмонд
В аэропорту Иркутска туристы стали чаще нарушать таможенное законодательство

С начала года завели более тысячи административных дел.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска стали чаще нарушать таможенное законодательство. С начала года в отношении пассажиров завели более тысячи административных дел. Это на 18% больше, чем годом ранее. На общую сумму в 863 тысячи рублей оштрафовали нарушителей правил ввоза и вывоза товаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе таможни.

— Резко возросло количество случаев ввоза через границу промышленного оборудования, запчастей и товаров для салонов красоты, — объяснила начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля поста Иркутской таможни Екатерина Кулакова.

В 2,5 раза увеличилось число административных правонарушений, связанных с ввозом сигарет сверх норм. Также путешественники пытаются провезти алкоголь объемом выше разрешенного. 32 раза туристы недекларировали наличные денежные средства.