Трамп раскрыл, куда идет проданное НАТО оружие США

Трамп: Большая часть проданного НАТО американского оружия идет на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки продают много оружия НАТО и потом оно отправляется на Украину. Об этом на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину», — сказал он в Белом доме.

Накануне постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у США есть мощный арсенал вооружений, который пока не был передан Украине, но при необходимости может нанести значительный урон.

Вместе с тем, ведущий российского телевидения и преподаватель международных отношений Дмитрий Саймс отметил, что сейчас стоит обсудить, каким образом Россия могла бы «сделать больно» самим США, чтобы американцы, наконец, стали более трезво подходить к своим действиям против нас.

