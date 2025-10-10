Соединенные Штаты Америки продают много оружия НАТО и потом оно отправляется на Украину. Об этом на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину», — сказал он в Белом доме.
Накануне постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у США есть мощный арсенал вооружений, который пока не был передан Украине, но при необходимости может нанести значительный урон.
Вместе с тем, ведущий российского телевидения и преподаватель международных отношений Дмитрий Саймс отметил, что сейчас стоит обсудить, каким образом Россия могла бы «сделать больно» самим США, чтобы американцы, наконец, стали более трезво подходить к своим действиям против нас.