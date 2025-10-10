Ученым удалось выявить происхождение «оленя метро Торонто» спустя 50 лет

Учёные из Университета Трента (Онтарио, Канада) смогли определить вид загадочного ископаемого оленя, останки которого были найдены ещё 50 лет назад во время строительства метро в Торонто. Как сообщает The New York Times, происхождение этого животного долгое время оставалось предметом споров среди специалистов.
Согласно публикации, необычайно широкие и почти горизонтально расположенные рога, обнаруженные в 1976 году неподалёку от станции Ислингтон, первоначально заставили исследователей предположить, что это были останки северного оленя.
Однако современные методы анализа древней ДНК позволили установить, что животное, жившее примерно 11 тысяч лет назад, оказалось ближе по происхождению к белохвостому и муловому оленям, несмотря на внешнее сходство с карибу.
Палеонтолог Роман Кройтор из Молдавского государственного университета отметил, что представители этого вида могли обитать на Земле одновременно с мамонтами и исчезли в результате климатических изменений. По его словам, находка представляет собой ценное свидетельство о биоразнообразии позднего ледникового периода.
Ранее археологи обнаружили три черепа гигантских слонов в районе строительства плотины Ямула на реке Кызылырмак в центральной части Турции.