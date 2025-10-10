Ученым удалось выявить происхождение «оленя метро Торонто» спустя 50 лет

Учёные из Университета Трента (Онтарио, Канада) смогли определить вид загадочного ископаемого оленя, останки которого были найдены ещё 50 лет назад во время строительства метро в Торонто. Как сообщает The New York Times, происхождение этого животного долгое время оставалось предметом споров среди специалистов.