Норвегия выделяет почти 150 миллионов долларов на программу по БПЛА

Осло запускает десятилетнюю программу по беспилотникам «под эгидой сухопутных войск».

Источник: Аргументы и факты

Власти Норвегии запускают десятилетнюю программу по беспилотным летательным аппаратам «под эгидой сухопутных войск» Норвегии, заявил главком Ларс Лервик.

Он уточнил, что на эту программу будет выделено почти 150 миллионов долларов.

«Я объявляю о запуске… программы БПЛА сухопутных войск. Мы будем выделять 1,5 миллиарда крон в течение следующих десяти лет для ускорения испытаний, разработки инноваций и закупок», — сказал Лервик, его слова цитирует издание VG.

Он отметил, что поставка очередного «роя БПЛА» состоится на следующей неделе, в настоящее время в распоряжении Норвегии есть три системы.

Ранее сообщалось, что норвежские правоохранители арестовали троих граждан ФРГ за пуск беспилотных летательных аппаратов рядом с аэропортом.

