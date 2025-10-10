Ричмонд
Матерившегося акима наказали в Восточно-Казахстанской области

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. Акимат Восточно-Казахстанской области сообщил, что в отношении акима села Шиликти рассмотрено дело об административном правонарушении.

Источник: Sputnik.kz

Он прославился на весь интернет, когда в социальные сети сельчане выложили видео, на котором глава грубит и выражается матом.

Вот что сообщил акимат области:

Судом установлено, что 6 октября 2025 года, около 15 часов, должностное лицо, находясь в служебном кабинете здания акимата, в присутствии жителей села и представителей общественных объединений, проявил неуважение к окружающим, высказываясь нецензурной бранью.

написал акимат

К тому же, это подтверждено показаниями свидетелей, видеозаписью, исследованной в судебном заседании и его объяснениями.

В ходе судебного заседания гр. Т. полностью признал свою вину, не отрицал, что допустил нецензурные выражения в адрес участников встречи. Он выразил сожаление о содеянном и принес публичные извинения.

говорится в сообщении

В результате его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП РК. Акиму назначено наказание в виде административного штрафа в размере 55 048 тенге (102 доллара).

Постановление не вступило в законную силу, отметили в акимате Восточно-Казахстанской области. Между тем, 9 октября в акимате прошло рабочее совещание по вопросам этики госслужащих. На мероприятии аким Нурымбет Сактаганов напомнил слова президента.

У Президента Касым-Жомарта Токаева есть слова: «Государственная служба — это нести особую ответственность перед своим народом». Поэтому недопустимо совершать бессовестные поступки на публике. Руководители управлений и акимы должны быть образцом вежливости, сдержанности и профессионализма.

сказал аким

Уполномоченная по вопросам этики при акиме области тоже напомнила о нормах поведения, соответствующего этике и порочащего честь государства. К слову, совещание прошло как раз после скандального ролика с участием матерящегося акима села.