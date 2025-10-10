Выяснилось, через сколько лет рак можно считать полностью излеченным

Результаты показали, что наибольший риск возврата болезни приходится на первые месяцы после окончания терапии. В промежутке между шестым и 12-м месяцами частота рецидивов достигала максимума — 6,4%. Затем этот показатель постепенно снижался каждые полгода и через шесть с половиной лет опускался до 0,5%, после чего оставался стабильным вплоть до десятилетнего рубежа. Более поздние случаи заболевания, по словам ученых, уже не относились к рецидивам прежней опухоли, а являлись новыми онкологическими процессами, что объясняется возрастом участников исследования — средний их возраст составлял около 60 лет.