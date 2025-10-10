Выяснилось, через сколько лет рак можно считать полностью излеченным

В онкологии вопрос об окончательном излечении от рака остается одним из самых принципиальных. Когда можно говорить, что болезнь побеждена окончательно и риск рецидива равен нулю? На этот вопрос попытались ответить авторы статьи, опубликованной в журнале JAMA Oncology, входящем в издательскую группу «Американской медицинской ассоциации». Их выводы касаются одной из наиболее распространённых форм онкологии — рака толстой кишки.
До сих пор во всем мире принято оценивать успешность лечения рака по показателю пятилетней выживаемости. Это означает, что если пациент прожил более пяти лет после завершения терапии, он считается условно излеченным. Однако, как отмечают специалисты, для каждого типа опухоли существует свой временной порог, когда риск рецидива становится минимальным.
По данным Американского онкологического общества, показатели пятилетней выживаемости значительно различаются в зависимости от локализации и стадии заболевания. Так, при ранних стадиях рака молочной железы этот показатель достигает 99%, при наличии метастазов — снижается до 28%. Для рака простаты — 100% и 30% соответственно, для легких — 62% и 6%, колоректального рака — 90% и 15%, рака желудка — 69% и 5%, яичников — 92% и 30%, почки — 93% и 12%. Наиболее неблагоприятный прогноз у глиобластомы головного мозга — всего 6% выживших спустя пять лет.
Чтобы определить реальный момент излечения, американские исследователи проанализировали данные 35 213 пациентов с колоректальным раком II-III стадии, прошедших операцию и адъювантную терапию — дополнительное лечение, направленное на уничтожение оставшихся в организме злокачественных клеток. Наблюдение длилось не менее шести лет, фиксировались все случаи рецидивов и летальных исходов.
Результаты показали, что наибольший риск возврата болезни приходится на первые месяцы после окончания терапии. В промежутке между шестым и 12-м месяцами частота рецидивов достигала максимума — 6,4%. Затем этот показатель постепенно снижался каждые полгода и через шесть с половиной лет опускался до 0,5%, после чего оставался стабильным вплоть до десятилетнего рубежа. Более поздние случаи заболевания, по словам ученых, уже не относились к рецидивам прежней опухоли, а являлись новыми онкологическими процессами, что объясняется возрастом участников исследования — средний их возраст составлял около 60 лет.
Авторы работы пришли к выводу, что именно шесть лет после операции можно считать тем критическим сроком, по истечении которого пациента, перенесшего колоректальный рак, можно признать полностью излечившимся.
