Самозанятые хабаровчане смогут брать больничный с 2026 года

Для того, чтобы иметь возможность получать пособие в случае болезни или травмы, самозанятым понадобится застраховаться в Социальном фонде и затем перечислять туда ежемесячные взносы. Максимальный размер пособия может составить от 35 до 50 тысяч рублей на выбор в зависимости от разных факторов, таких, как стаж, и других.