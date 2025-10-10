Самозанятые хабаровчане смогут брать больничный с 2026 года

С 2026 года самозанятые россияне смогут брать оплачиваемые больничные, об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Для того, чтобы иметь возможность получать пособие в случае болезни или травмы, самозанятым понадобится застраховаться в Социальном фонде и затем перечислять туда ежемесячные взносы. Максимальный размер пособия может составить от 35 до 50 тысяч рублей на выбор в зависимости от разных факторов, таких, как стаж, и других.
Такая мера будет в экспериментальном режиме применяться до конца 2028 года.
Напомним, ранее в правительств РФ объявили, что режим самозанятости в России могут завершить досрочно, но позднее от этого шага решили отказаться.