В Омске объявлен аукцион на новый этап благоустройства парка 30-летия Победы

Это не первый этап благоустройства парка. Напомним, что год назад мэрия заключила контракт на 250 миллионов рублей для проведения масштабных работ. Однако компания-победитель аукциона выполнила работы почти в 15 раз дешевле — за 16 миллионов рублей.