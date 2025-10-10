В Омске объявлен аукцион на новый этап благоустройства парка 30-летия Победы

Администрация Омска объявила о начале нового этапа работ по благоустройству парка 30-летия Победы. Итоги аукциона на определение подрядчика будут подведены 21 октября.
Победителю предстоит завершить работы до 1 декабря. В их число входит обустройство автомобильного проезда, укладка тротуаров из гранита Южно-Сулаевского месторождения, а также монтаж системы наружного освещения. Фонари должны быть оборудованы стальными опорами и лампами мощностью не менее 80 ватт.
Начальная стоимость контракта составляет 22,384 миллиона рублей. Согласно условиям, не менее 40% объема работ необходимо передать субподрядчикам — представителям малого бизнеса или социально ориентированным некоммерческим организациям.
Это не первый этап благоустройства парка. Напомним, что год назад мэрия заключила контракт на 250 миллионов рублей для проведения масштабных работ. Однако компания-победитель аукциона выполнила работы почти в 15 раз дешевле — за 16 миллионов рублей.
Ранее мы писали, что в Омске выставлено на аукцион недостроенное здание «Шайба».