В Башкирии впервые отмечается День курая

Еще одна история связана с именем знаменитого кураиста Юмабая Исянбаева. Он стал одним из первых башкирских музыкантов, представлявших национальное искусство на зарубежной сцене. В 1925 году он выступал в Париже на Всемирной выставке декоративно-прикладного искусства, поражая своим искусством зрителей. Выступление Юмабая Исянбаева, где он исполнял мелодии «Урал», «Буранбай» и «Перовский», прошло с небывалым успехом, с восторгом освещалось в газетах. Особенно парижан поразил номер, где Юмабай Исянбаев прямо на сцене из травяного курая, привезенного с корнями, на глазах у зрителей делает инструмент и сразу же начинает играть народную мелодию «Баик». Французы заглядывали внутрь инструмента, не веря, что там нет какого-то хитрого секрета. На одном из концертов одна зрительница так впечатлилась игрой, что подарила кураисту дорогое кольцо, поблагодарив его за блестящее выступление. Есть сведения, что на концертах присутствовали Фёдор Шаляпин, Анри Барбюс, Ромен Роллан, которые дали высокую оценку выступлениям народных талантов.