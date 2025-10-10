В Башкирии впервые отмечается День курая

10 октября в Башкортостане впервые отмечается День курая. Об учреждении нового праздника Глава республики Радий Хабиров заявил на презентации Государственного ансамбля кураистов в Башгосфилармонии в октябре 2024 года.
Курай — не просто музыкальный инструмент. Это символ башкирской нации, важнейший элемент, звено, объединяющее поколения, это душа башкирского народа. Поэтому мы приняли решение объявить в республике 10 октября Днём курая.
В этом году в честь знаменательной даты в республике организовали ряд мероприятий. Перед праздником члены Союза кураистов Башкортостана провели сбор тростникового курая в лесах Абзелиловского района. В Национальном музее открылась выставка «Курай — душа башкирского народа», где можно увидеть личные кураи и сценические костюмы великих мастеров. В Уфе состоялся VIII Открытый городской конкурс кураистов имени Адигама Искужина. В творческом состязании приняли участие около 50 участников из 7 районов, 4 городов республики и Аргаяшского района Челябинской области.
Государственный ансамбль кураистов 10 октября выступит с большим концертом в ГКЗ «Башкортостан». Прозвучат известные народные мелодии в современной обработке, будут исполняться башкирские песни и танцы.
Сегодня в коллективе работают 30 музыкантов — специалисты с высшим профессиональным образованием. Среди них — ведущие кураисты республики и молодежь, исполнители на думбыре, соло-гитаре, бас-гитаре, клавишах, ударных инструментах, вокалисты и танцоры. Руководитель коллектива — заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Азат Аиткулов.
Курай для башкир — традиционный, самый любимый и популярный музыкальный инструмент. Его глубокий, завораживающий звук, словно обернутый дыханием величественных лесистых гор и бескрайних ковыльных степей, не может не тронуть сердце. Кажется, что протяжная песнь доносится к нам вместе с ветром самой истории.
Кураистом был национальный герой башкирского народа, воин и поэт Салават Юлаев, полководец Отечественной войны 1812 года Кахым-туря и многие выдающиеся исторические личности. В народной песне поется, что, когда Кахым-туря отдавал приказы, всегда в левой руке держал курай — символ башкирского воина-поэта.
В 2018 году курай, наряду с башкирским мёдом, стал еще одним территориальным брендом Башкортостана. В документе Роспатента местом происхождения духового инструмента назван Башкортостан. Инициатором регистрации курая был знаменитый кураист, педагог и общественный деятель, первый председатель Союза кураистов Азат Аиткулов. Начиная с 2014 года министерство культуры республики проводило большую работу в этом направлении. Было собрано множество архивных материалов, свидетельств историков, краеведов и современников, ученых-фольклористов и музыкантов, подтверждающих происхождение курая на нашей земле.
В чем же оригинальность и причины популярности башкирского курая? Ведь духовой инструмент, подобный тростниковой флейте, встречается и у других народов. Но только у башкир он неразрывно связан со всей философией и душой народа, его историей и духовной жизнью, традиционной культурой и виртуозным современным искусством, прошлым, настоящим и будущим.
История курая насчитывает тысячи лет. На протяжении веков башкиры играли на үлән ҡурай — травяном курае. Большую роль в его популярности играла простота изготовления — из стебля зонтичного растения реброплодник уральский, растущего в горах. Стебель у него полый, вырастает до 1,5 метра в длину, цветок белый. К августу-сентябрю курай, как и другие растения, высыхает, цветы и листья опадают, стебель желтеет. В это время и заготавливают курай, только у него не должно быть никаких изъянов, мелких дырочек. Кураист отмеряет 8−10 обхватов в ширину ладони и срезает тростник. Потом надо проделать отверстия. С одной стороны четыре и с другой стороны одно отверстие. Курай, изготовленный из растения, быстро ломается, поэтому в военные походы башкиры брали металлические, медные, алюминиевые, серебряные кураи.
Известный башкирский ученый Ахмет Сулейманов в своей статье «Образ курая в башкирском фольклоре» приводит сказку «Кураист», включенную в тома свода «Башкирское народное творчество». В ней курай выполняет важную общественную миссию: благодаря ему люди избегают смерти. Фольклорист утверждает, что эта сказка не имеет аналогов в репертуаре других народов. По сюжету бай, посылая людей на поиски своего пропавшего сына, предупреждает, что убьет тех, кто принесет ему плохие вести. Слуги, нашедшие изорванные клочки одежды пропавшего сына, оказываются в затруднительном положении. Их спасает кураист, который печальной мелодией сообщает отцу об утрате при помощи игры на курае. Сказка эта, как выяснилось, является общетюркской. Будучи в 2017 году в исторической экспедиции «От Хэнтэя до Улытау» в Казахстане, я услышала ту же самую легенду, только вместо курая в ней фигурировал любимый инструмент казахов — домбра.
Есть интересная легенда про «северных амуров». Так прозвали башкир, активных участников войны с Наполеоном за то, что они стреляли из луков. Великий немецкий писатель Гёте пожелал встретиться с храбрыми «северными амурами». Башкиры, говорят, преподнесли знаменитому писателю самое дорогое, что у них было — лук со стрелами и курай. То оружие до сих пор хранится в музее в Германии, а курай, к сожалению, в коллекции не сохранился.
Еще одна история связана с именем знаменитого кураиста Юмабая Исянбаева. Он стал одним из первых башкирских музыкантов, представлявших национальное искусство на зарубежной сцене. В 1925 году он выступал в Париже на Всемирной выставке декоративно-прикладного искусства, поражая своим искусством зрителей. Выступление Юмабая Исянбаева, где он исполнял мелодии «Урал», «Буранбай» и «Перовский», прошло с небывалым успехом, с восторгом освещалось в газетах. Особенно парижан поразил номер, где Юмабай Исянбаев прямо на сцене из травяного курая, привезенного с корнями, на глазах у зрителей делает инструмент и сразу же начинает играть народную мелодию «Баик». Французы заглядывали внутрь инструмента, не веря, что там нет какого-то хитрого секрета. На одном из концертов одна зрительница так впечатлилась игрой, что подарила кураисту дорогое кольцо, поблагодарив его за блестящее выступление. Есть сведения, что на концертах присутствовали Фёдор Шаляпин, Анри Барбюс, Ромен Роллан, которые дали высокую оценку выступлениям народных талантов.
Кружевная башкирская мелодия в его исполнении изысканно переплеталась в необыкновенный красивый узор, который ласкал слух, вызывая в памяти и широкую степь, и пение жаворонка, и горячее солнце, и благоухание ароматных трав и цветов… И не было сил оторваться от такой красоты!
Действительно, у башкир исполнительство на курае достигло очень высокого уровня развития. Имена кураистов Габита Аргынбаева, Юмабая Исянбаева, Гаты Сулейманова, Ишмуллы Дильмухаметова, Карима Диярова священны для каждого исполнителя на курае. При исполнении протяжных песен кураист всегда прибавляет горловой звук. Такое исполнение требует от музыканта особого мастерства и бесконечного совершенствования.
В руках мастера тростниковый курай звучит всеми своими богатыми оттенками. Но, к сожалению, он очень хрупкий, быстро высыхает, трескается и не может храниться долго. Кроме того, в середине ХХ века луга, где растет курай, распахивались, вытаптывались стадами. В советское время с внедрением унифицированной масс-культуры курай постепенно терял свои позиции, исчезал, с каждым годом становилось всё меньше кураистов. Уникальная традиция могла бы исчезнуть, если бы не события, сыгравшие важную роль в развитии курая как полноправного инструмента в современном музыкальном искусстве.
Новую эру в развитии национального башкирского инструмента открыл художник, любитель башкирского фольклора Вакиль Шугаюпов. Впоследствии он снискал славу мастера-изготовителя музыкальных инструментов, его даже прозвали «башкирским Страдивари». В 1970-е годы Шугаюпов получил заказ на изготовление большого портрета Ленина в технике маркетри (мозаики по дереву с помощью кусочков шпона — фанеры). Для изменения цвета он решил прокипятить деревянный шпон, а он в кипятке свернулся в трубочку. «Это же готовый курай!» — с восторгом подумал мастер. Чтобы довести до конца задуманное, ему пригодился клей и безвредный лак, которым покрывают детские игрушки.
После этого открытия Шугаюпов стал брать с Уфимского фанерного комбината березовые шпоны и делать кураи. Качество нового курая оценила экспертная комиссия и выделила ему помещение для мастерской. Через несколько лет Шугаюпов получил патент на свое изобретение. С тех пор он изготовил много тысяч кураев, у него появились мастера-последователи. Деревянный курай звучит ярче тростникового, его звук более полетный, да и храниться он может долго.
Большой вклад в возрождение и развитие курая внес выдающийся музыкант и педагог Гата Сулейманов. Он поднял уровень исполнительства на новую, профессиональную высоту, открыв в 1971 году в Уфимском училище искусств класс курая. Он стал основоположником теории и методики игры на народном инструменте, впоследствии написал и опубликовал книгу-учебник игры на курае. Отныне ежегодно Уфимское училище искусств, Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, а также другие музыкальные учебные заведения республики выпускают по 5−6 кураистов. В Башкортостане уже много лет работают классы курая в детских музыкальных школах и сотни кружков обучения игре на курае.
С 1978 года в республике проводится конкурс кураистов, кубызистов и исполнителей узляу на приз Юмабая Исянбаева. В последние годы в республике появилось множество фестивалей, конкурсов и праздников, связанных с кураем. Большинство из них носит имена выдающихся кураистов.
Новые поиски в развитии традиционного инструмента были связаны с возникновением хроматического аналога — «ишкурая» с 12 отверстиями и системой клапанов. Его создатель — известный кураист Ишмурат Ильбаков совместил в своем изобретении свойства 12 кураев, что позволяет играть мелодию любой сложности, любого народа и сложнейшую классику. Музыкант также получил патент на свое изобретение. Однако такое развитие традиционного башкирского инструмента в свое время вызвало ожесточенные споры, и хроматический ишкурай не получил широкого распространения.
Концертный проект «Праздник курая. Музыка, рожденная ветром» проехал с гастролями по городам России с проживанием башкирского населения. В рамках проекта в регионы направлялись педагоги-кураисты для обучения игре на курае местных жителей. Чуть позже проект превратился в целый фестиваль этнических духовых инструментов с участием мультиинструменталистов из разных регионов России и из-за рубежа.
Ежегодно в республике проводится Курай байрамы — Республиканский праздник курая имени Гаты Сулейманова, в рамках которого амбициозные молодые музыканты состязаются в мастерстве на Республиканском конкурсе кураистов «Байга». Снискал популярность еще один интересный проект — шоу-программа «UFA-Kurai Fest» в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». Его программа представляет традиционный инструмент со всех сторон — исполнители играют на курае фольклор, классику, джаз, популярную музыку, рок.
Оригинальным стал флешмоб 100 кураистов, проведенный в 2017 году. Проект был организован в Уфе на площади Салавата Юлаева к 100-летию республики. 100 кураистов одновременно заиграли башкирскую народную песню «Урал».
Издавна на курае играли в основном мужчины — для игры на курае требуется хорошая физическая подготовка и крепкое дыхание. Но существовало и женское исполнительство, которое сейчас набирает новые обороты. На состоявшемся в 2017 году Курай-батле победу одержала девушка-кураистка, появляются женские ансамбли кураистов.
Сегодня курай известен во всем мире, кураисты участвуют в международных проектах, фестивалях, праздниках. Несколько лет назад они объединились в Союз кураистов. Большую роль в популяризации музыки для курая сыграло телевидение. Кураист Юлай Гайнетдинов на протяжении долгих лет делал цикл передач «Жемчужины народного творчества», в котором многие из выпусков были посвящены самородкам-кураистам. Молодой кураист и журналист Марсель Вахитов вел на телеканале БСТ музыкальное ток-шоу «Волшебный курай», в котором принимали участие как мастера, так и начинающие музыканты.
Кураист Роберт Юлдашев благодаря своей виртуозной технике и невероятному энтузиазму расширил возможности древнего башкирского инструмента. Он неоднократно продвигал искусство игры на курае, выступая в ансамбле со звездами российской сцены от Владимира Спивакова и Ильдара Абдразакова до Гарика Сукачева и Николая Носкова.
Удивительно, но своему любимому инструменту башкиры даже ставят памятники! На высокой горе Тугажман, которая находится в Баймакском районе Башкортостана, возвышается цветущий курай высотой 10 метров. Автором идеи и проекта был самодеятельный художник Мидхат Байрамгулов. Памятник из металла представляет собой растение курай, который коронуют не семь венчиков, а 19 — в память о 19 великих кураистах региона. Памятник отмечен Благодарственным письмом ЮНЕСКО. Памятники кураю начали устанавливать и в других районах.
Сегодня на курае нередко можно услышать такие популярные мелодии, как, например, «Полет кондора» или «Одинокий пастух». Сэмплы курая появились в звуковых интернет-банках, что становится стимулом для создания оригинальной музыки с тембром курая. Но все-таки для настоящего башкира нет ничего приятнее, чем звуки протяжных народных напевов в исполнении родного курая — символа прекрасной Родины, поэтичной и величественной Уральской земли.