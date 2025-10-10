Вышел трейлер нового сериала по «Игре Престолов» — «Рыцаря семи королевств»

Председатель HBO & Max Content Кейси Блойс рассказал, что сериал больше уделит внимание сюжету книг. Особенно это касается персонажей, которые были в произведениях Джоан Роулинг, но не были в киноадаптации. Сама же писательница заявила, что рассчитывает «увидеть глубину и детализацию», которая доступна только многосерийным проектам.