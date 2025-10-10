Уехавший из России рэпер Vacio оставил крупные долги, включая штраф за ЛГБТ*-пропаганду

На днях в Сети появились сообщения, что Vacio находится в реанимации с критическими травмами после падения с трёхэтажной высоты сквозь стеклянную крышу. Позднее продюсер Василий Конад опроверг информацию о том, что Васильев находится в реанимации, подчеркнув, что артист чувствует себя нормально. По его словам, музыкант действительно упал с крыши, однако это произошло ещё в марте, а не сейчас.