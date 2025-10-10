Кнутов: первую новейшую украинскую ракету «Фламинго» уничтожил ЗРК «Бук»

Российские военные впервые уничтожили новейшую украинскую крылатую ракету «Фламинго». Как сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, ее сбил зенитный ракетный комплекс «Бук».
«Ракета “Фламинго’имеет дальность полета 3 тысячи километров. По основным характеристикам она является копией британской FP-5.”Фламинго» могут лететь на высоте от 50 метров и более. Боевая часть порядка одной тонны, что делает эту ракету очень разрушительной. Ее размеры достаточно большие, размах крыла порядка пяти метров, то есть на радарах эти ракеты заметны очень хорошо, поэтому уничтожение таких ракет для нас будет приоритетной задачей", — рассказал военный эксперт.
«Первую ракету “Фламинго” уничтожил ЗРК “Бук”», — уточнил собеседник издания.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что у Украины не хватает денег для производства достаточного количества дальнобойных ракет «Фламинго», «новое оружие» не сможет повлиять на ход конфликта.