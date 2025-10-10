Кнутов: первую новейшую украинскую ракету «Фламинго» уничтожил ЗРК «Бук»

«Ракета “Фламинго’имеет дальность полета 3 тысячи километров. По основным характеристикам она является копией британской FP-5.”Фламинго» могут лететь на высоте от 50 метров и более. Боевая часть порядка одной тонны, что делает эту ракету очень разрушительной. Ее размеры достаточно большие, размах крыла порядка пяти метров, то есть на радарах эти ракеты заметны очень хорошо, поэтому уничтожение таких ракет для нас будет приоритетной задачей", — рассказал военный эксперт.