Школа за миллиард тенге пустует без учеников

За 10 дней до начала нового учебного года здание вдруг признали аварийным, передает «Седьмой канал». Теперь учащиеся вынуждены учиться в других школах, но добираться до них непросто.
Поездки стали большим испытанием для школьников и их родителей. Дело в том, что на 1 тыс. учеников выделено всего 10 автобусов.
Выходит примерно по 100 человек на автобус.
Естественно, что многие не влезают в транспорт и остаются ждать другой рейс. К тому же эти самые автобусы еще и старые, но подрядчик обещает обновить устаревшие машины.
Люди возмущены и требуют решить проблему.