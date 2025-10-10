В Красноярске на набережной Качи появятся велодорожки и смотровые площадки. В администрации города сообщили, что работы начнутся уже в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты завершили концепцию благоустройства левого берега Качи — от Юдинского моста до улицы Вейнбаума. Территорию разделят на несколько зон: сквер с выставочным пространством, скандинавский сад и другое.
За благоустройство этого пространства проголосовали почти 16 тысяч горожан. Также здесь появятся барные столики и освещение.
