В Красноярске на набережной Качи появятся велодорожки и смотровые площадки

Работы начнутся в 2025 году по нацпроекту.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске на набережной Качи появятся велодорожки и смотровые площадки. В администрации города сообщили, что работы начнутся уже в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты завершили концепцию благоустройства левого берега Качи — от Юдинского моста до улицы Вейнбаума. Территорию разделят на несколько зон: сквер с выставочным пространством, скандинавский сад и другое.

За благоустройство этого пространства проголосовали почти 16 тысяч горожан. Также здесь появятся барные столики и освещение.

Ранее мы писали, что в Красноярске подходит к завершению капитальный ремонт двух детских садов — № 206 в Октябрьском районе и № 110 в Кировском.