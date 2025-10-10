Ричмонд
В Красноярске открылась выставка «Нити памяти»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В галерее «В центре Мира» (проспект Мира, 96) открылась выставка «Нити памяти», которая будет работать до 2 ноября.

Источник: Соцсети

Экспозиция объединила двадцать пять художников из Красноярска и других городов Сибири. Проект посвящён теме любви к Родине — в работах отражены образы природы, семейных традиций, памяти поколений и истории края.

Открытие сопровождалось рядом выразительных деталей: посетители ощущали ароматы, пробуждающие воспоминания из детства, а на арт-стене «Памяти» каждый мог оставить собственное послание. Завершился вечер кураторской экскурсией, во время которой художники рассказали о своих произведениях и историях, стоящих за ними.