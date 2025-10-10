В Красноярске открылась выставка «Нити памяти»

Экспозиция объединила двадцать пять художников из Красноярска и других городов Сибири. Проект посвящён теме любви к Родине — в работах отражены образы природы, семейных традиций, памяти поколений и истории края.
Открытие сопровождалось рядом выразительных деталей: посетители ощущали ароматы, пробуждающие воспоминания из детства, а на арт-стене «Памяти» каждый мог оставить собственное послание. Завершился вечер кураторской экскурсией, во время которой художники рассказали о своих произведениях и историях, стоящих за ними.