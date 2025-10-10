Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заключительный домашний матч: «Динамо-Владивосток» сразится с «Родиной-2»

В гости к приморцам пожалует лидер турнира.

Источник: PrimaMedia.ru

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» завершит домашнюю серию игр матчем с дублем московской «Родины», лидером группы «Серебро» Второй лиги «А» сезона 2025/26. Эта встреча очень важная для приморцев, так как всем командам группы осталось провести всего по две игры, а на повышение в классе по-прежнему претендует практически все клубы, в том числе «Динамо», сообщает ИА PrimaMedia.

По информации пресс-службы ФК «Динамо-Владивосток», матч начнется в 15:00 на стадионе «Динамо» (12+). Вход для болельщиков свободный.

Команда из Владивостока после 12 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице (17 очков). В последнем матче подопечные Михаила Сальникова обыграли «Калугу» благодаря голу Николаева, сместив соперника с первой строчки. В лидеры группы выбилась «Родина-2», разгромившая перед выездом во Владивосток «Муром» — 4:0. На счету «двойки» 21 очко (6 побед, 3 ничьих, 3 поражения) при разнице забитых (15) и пропущенных (11) мячей — 5.

Предстоящий поединок между «Родиной-2» и «Динамо-Владивосток» станет четвертым в личной истории. На счету москвичей две победы в сезоне 2022/2023, а в последнем поединке верх одержали «динамовцы», выиграв в Химках благодаря голу Даниила Агуреева — лидера гонки бомбардиров Второй лиги «А» (6 мячей).

Главным арбитром субботней встречи назначен Сергей Федотов. Рефери обслуживал единственный матч с участием «динамовцев» в марте текущего года, когда наша команда крупно победила «двойку» столичного «Динамо» (4:1).

«Мы в гонке, мы в борьбе за выход в “Золото”. Одного лидера мы уже обыграли, теперь обязаны побеждать “Родину”. Легко не будет, каждая команда заточена на положительный результат, но на нашей стороне домашние трибуны, которые могут сыграть ключевую роль», — сказал главный тренер «Динамо-Владивосток» Михаил Сальников.