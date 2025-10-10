Заключительный домашний матч: «Динамо-Владивосток» сразится с «Родиной-2»

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» завершит домашнюю серию игр матчем с дублем московской «Родины», лидером группы «Серебро» Второй лиги «А» сезона 2025/26. Эта встреча очень важная для приморцев, так как всем командам группы осталось провести всего по две игры, а на повышение в классе по-прежнему претендует практически все клубы, в том числе «Динамо», сообщает ИА PrimaMedia.