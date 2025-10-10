Администрация Бодайбо подтвердила ограничения продажи бензина в городе

7 октября в социальных сетях распространилась информация об ограничениях продажи бензина в Бодайбо. При этом сообщалось, что залить бензин АИ-92 и АИ-95 можно только в бак автомобиля, в какие-либо другие емкости топливо не отпускают. Администрация 10 октября подтвердила, что топливо отпускается не более 50 литров на одну машину, пишет ИА IrkutskMedia.
Мэрия сообщила, что собственник перевалочной топливной базы предпринял все необходимые действия для скорейшего освобождения железнодорожных путей, требуемых для слива топлива, предназначенного для Бодайбо.
9 октября в город доставили пять железнодорожных цистерн с топливом. Ситуация находится на постоянном контроле руководства станции Таксимо, а также вышестоящих органов власти.
Ранее агентство сообщало, что непростая ситуация на топливном рынке продолжает наблюдаться в России. Росстат поделился новой статистикой — с 30 сентября по 6 октября бензин подорожал в 75 субъектах страны. При этом больше всего стоимость увеличилась в Чеченской Республике — на 6,3%, где литр 92-го стоит 71,30 рублей, а 95-го — 78,10 рублей. Отметим, что в Иркутской области литр АИ-92 можно купить за 63,50 рублей, АИ-95 — за 67,73 рубля. Депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».