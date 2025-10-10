Адвокат Гилмана заявил, что у осуждённого есть психические расстройства

По утверждениям адвоката, Гилман состоит на диспансерном учёте с диагнозом «стойкое расстройство личности» и получает психотропное лечение. В апелляции также указывается на результаты психолого-психиатрической экспертизы от 24 октября 2023 года, которая выявила у обвиняемого несколько расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство личности.
Суд, опираясь на ту же экспертизу, установил, что Гилман не находился в состоянии временного психического расстройства и полностью осознавал опасность своих действий.
Напомним Гилман был обвинён в избиении инспекторов и следователя колонии. Ранее он заявил, что напал на следователя из-за звуков, которые тот издавал, якобы пародируя его парализованного отца. По мнению американца, правоохранитель его спровоцировал.
