Адвокат Гилмана заявил, что у осуждённого есть психические расстройства

По утверждениям адвоката, Гилман состоит на диспансерном учёте с диагнозом «стойкое расстройство личности» и получает психотропное лечение. В апелляции также указывается на результаты психолого-психиатрической экспертизы от 24 октября 2023 года, которая выявила у обвиняемого несколько расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство личности.