Адвокат Гилмана заявил, что у осуждённого есть психические расстройства

Адвокат американского гражданина Роберта Гилмана, который обвиняется в применении силы против российских правоохранителей, подал апелляцию по психическому состоянию здоровья подзащитного. По его мнению, наказание излишне суровое, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Источник: Life.ru

По утверждениям адвоката, Гилман состоит на диспансерном учёте с диагнозом «стойкое расстройство личности» и получает психотропное лечение. В апелляции также указывается на результаты психолого-психиатрической экспертизы от 24 октября 2023 года, которая выявила у обвиняемого несколько расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство личности.

Суд, опираясь на ту же экспертизу, установил, что Гилман не находился в состоянии временного психического расстройства и полностью осознавал опасность своих действий.

Напомним Гилман был обвинён в избиении инспекторов и следователя колонии. Ранее он заявил, что напал на следователя из-за звуков, которые тот издавал, якобы пародируя его парализованного отца. По мнению американца, правоохранитель его спровоцировал.

