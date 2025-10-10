Новым главой Советского района Новосибирска стал Евгений Герасимов

Евгений Герасимов является уроженцем Новосибирска, окончил Новосибирский государственный технический университет. Его трудовая биография началась на Новосибирском авиационном производственном объединении имени Чкалова. В дальнейшем он проходил службу в органах внутренних дел Новосибирска.