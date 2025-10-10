Ричмонд
Новым главой Советского района Новосибирска стал Евгений Герасимов

С 10 октября администрацию Советского района Новосибирска будет возглавлять Евгений Герасимов. О новом назначении сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Источник: Сиб.фм

«Сегодня представил Евгения Герасимова в администрации Советского района», — написал градоначальник.

Евгений Герасимов является уроженцем Новосибирска, окончил Новосибирский государственный технический университет. Его трудовая биография началась на Новосибирском авиационном производственном объединении имени Чкалова. В дальнейшем он проходил службу в органах внутренних дел Новосибирска.

Максим Кудрявцев отметил, что Евгений Герасимов имеет значительный опыт работы в реальном секторе экономики, на федеральных и местных предприятиях.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что исполняющим обязанности министра экономического развития Новосибирской области назначена Светлана Шарпф.