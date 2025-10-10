В Омске представили проект сквера возле легендарной «Радости»

В Омске появился предварительный проект благоустройства территории перед магазином с культовой вывеской «Радость» на улице Карла Маркса, 31. Фотографии проекта были опубликованы в телеграм-канале «Омск_путеводитель».
Согласно представленным планам, территория преобразится благодаря комплексному подходу к благоустройству. Владельцы магазина предложили обновить стилобат здания, расширить и привести в порядок пешеходные дорожки, высадить новые деревья и кустарники, а также создать комфортные затененные зоны для отдыха горожан. В дополнение к этому планируется установка лавочек и современного освещения.
Фото: телеграм-канал «Омск_путеводитель».
На данный момент проект готовится ко второму этапу отбора инициативных предложений. Первый эскиз уже разработан, что позволяет оценить масштаб запланированных изменений. Реализация проекта станет возможной благодаря финансированию из городского бюджета.
