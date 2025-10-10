В Омске представили проект сквера возле легендарной «Радости»

Согласно представленным планам, территория преобразится благодаря комплексному подходу к благоустройству. Владельцы магазина предложили обновить стилобат здания, расширить и привести в порядок пешеходные дорожки, высадить новые деревья и кустарники, а также создать комфортные затененные зоны для отдыха горожан. В дополнение к этому планируется установка лавочек и современного освещения.