Рейд в Севастополе закрыт

«Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет. На площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении.
О причинах остановки морского движения не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В пятницу в Севастополе, как и по всему Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Накануне в МЧС предупредили, что 10 октября порывы северо-западного ветра в Севастополе могут достигнуть 15−20 м/с.