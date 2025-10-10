Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейд в Севастополе закрыт

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил сообщение через бухту. Об этом сообщает профильный городской департамент.

Источник: РИА "Новости"

«Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет. На площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении.

О причинах остановки морского движения не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

В пятницу в Севастополе, как и по всему Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Накануне в МЧС предупредили, что 10 октября порывы северо-западного ветра в Севастополе могут достигнуть 15−20 м/с.