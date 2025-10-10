Депрессия и тревога могут маскироваться под соматические симптомы

«Одышка, повышение артериального давления, боли в области сердца и желудка, утомляемость, снижение концентрации — с такими жалобами пациенты, переболевшие COVID-19, месяцами ходят по врачам. И нередко лишь спустя полгода выясняется, что причина — не в физической болезни, а в постковидных депрессии и тревоге, которые “маскируются” под соматические симптомы. Исследование Сеченовского университета показало, что это — довольно типичный сценарий, а вероятность развития психических расстройств после инфекции сохраняется в течение целого года», — сообщили в вузе.