Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 10 октября 2025:

1. Синоптики обещают, что мы увидим солнце: Сезон дождей в Молдове заканчивается — наступает золотая осень, которую мы все любим.

2. Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.

3. Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?

4. Как посол Молдовы в США обманул Трампа: Так цинично врать американцам с poker face — это особый талант.

5. Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!

К чему приведут новые правила пересечения границы с Евросоюзом для граждан Молдовы — отпечатки пальцев, сканирование лица и документов: Время ожидания на границе составит до десяти часов!

Пограничная полиция Молдовы уведомила о том, что с 12 октября меняется процедура пересечения границы республики с Евросоюзом (то есть с Румынией) в связи с введением Брюсселем системы EES (далее…).

Можно ли в Молдове выступать против евроинтеграции: Что по этому поводу решит Конституционный суд.

Представителям молдавской оппозиции следовало бы обратиться в Конституционный суд с запросом о том, законно ли в Молдове выступать против евроинтеграции (далее…).

Moldtelecom объявляет о повышении тарифов на фиксированную телефонию: За два года эта услуга для пенсионеров вырастет в 15 раз — для многих это единственная связь с миром, которой лишают.

Сейчас стоимость абонентской платы увеличится более, чем в два раза — с 40 до 90 леев в месяц (далее…).

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
