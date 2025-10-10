Топ-5 главных новостей в Молдове 10 октября 2025: В Молдове закончился сезон дождей — увидим солнце; Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу с высокими тарифами; Кишинев может лишит

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 10 октября 2025:
1. Синоптики обещают, что мы увидим солнце: Сезон дождей в Молдове заканчивается — наступает золотая осень, которую мы все любим.
2. Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
3. Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?
4. Как посол Молдовы в США обманул Трампа: Так цинично врать американцам с poker face — это особый талант.
5. Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!
