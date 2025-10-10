Земфира* сохранила права на свои песни в России

Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Как отмечали в ведомстве, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников». В июне министерство сообщало, что певица проживает за пределами России. По данным Telegram-канала Земфиры, последние концерты она проводила в Грузии и Ереване.