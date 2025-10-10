На реках Иркутской области завершилась навигация

На всех реках Иркутской области, за исключением Ангары, завершилась навигация. На последней она продлится до 1 декабря. Также, по информации пресс-службы МЧС по региону, безопасно ходить на судах по озеру Байкал можно будет до 25 декабря, а по водохранилищам — до 1 ноября.