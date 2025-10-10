Ежемесячная денежная выплата: кому положена в Татарстане

Кому положена ежемесячная выплата.
— люди, имеющие инвалидность;
— ветераны боевых действий;
— члены семей погибших ветеранов боевых действий;
— бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей в годы Второй мировой войны;
— пострадавшие от радиации вследствие техногенных катастроф и ядерных испытаний;
— Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического труда и Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы.
Если человек имеет право на данную выплату по двум и более основаниям, которые предусмотрены одним законом, она будет установлена только по одному основанию, предусматривающему наибольшую сумму выплаты.
Если же основания предусматриваются разными законами, то выплату назначат по одному из оснований по желанию гражданина.