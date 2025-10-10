Театр TODES выступит на сцене КДЦ «Орбита» в Иркутске

19 октября на сцене КДЦ «Орбита» в Иркутске выступит театр Аллы Духовой TODES. Артисты балета покажут программу с говорящим названием «Превью» (6+), пишет ИА IrkutskMedia.
«Танец — это разговор без слов, искренний и глубокий. В “Превью” мы стремимся показать, что может рассказать танец о чувствах и переживаниях человечества, которые порой остаются невысказанными», — отметила Алла Духова.
Ценителей искусства танца ждут уже знакомые и полюбившиеся номера, которые в программе получат новое прочтение, а также яркие фрагменты новой программы. Выступления пройдут в 16.30 и 19.00.