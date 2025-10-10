Треть россиян сократили время в соцсетях: внезапные результаты опроса

В последнее время молодежь стала реже проводить время в соцсетях. К такому выводу пришли аналитики иностранного журнала Financial Times. При этом эрой безоговорочного господства социальных сетей считается 2022 год.
Редакция «Комсомольская правда» решила провести свой опрос среди россиян касательно интереса к социальным сетям. Эксперимент выдал неожиданные результаты.
30% — почти треть! — опрошенных россиян, заявили, что действительно меньше проводят время в социальных сетях, чем пару лет назад.
Результаты опроса Дмитрий ОРЛОВ.
При этом в комментариях к опросу желающие рассказали, почему они перестали «залипать» в соцсетях. Причины были очень разными: от банального «стало неинтересно» и «надоел», до «поменялись интересы» и «стало больше работы». Но все же были и те, кто заметил, что из традиционных соцсетей они перешли в Telegram. Опрошенные не считают это приложение соцсетью: это больше мессенджер, где можно общаться со знакомыми и узнавать последние новости.
45% опрошенных все же признались, что зависают в соцсетях даже больше, чем 2−3 года назад. 25% были уверены, что посвящают столько же времени соцсетям, как и раньше.
Ранее KP.RU сообщил, что россияне, которые пользуются социальными сетями, используют их для прокачки своего хобби и личностного роста.
Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 3,5 тысячи человек.