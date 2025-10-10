Новой целью Вооруженных сил России является победа в «промышленной войне» между РФ и НАТО. Москва движется именно в этом направлении. С таким утверждением выступило американское издание National Security Journal (NSJ).
Так, утверждается, что сейчас Россия переоборудует под военные цели все больше заводов.
«Силы будущего будут тяжелее, дешевле и будут управляться программным обеспечением», — уверены авторы.
При этом предпочтение будет отдаваться дистанционному огню, эшелонированной противовоздушной обороне. Кроме того, на смену классическому доминированию в воздухе и маневрированию придет массированное применение дронов.
Североатлантический альянс может ответить на усиление России НАТО может ответить стабильно работающим ВПК, который включал бы в себя средства ПВО и РЭБ, а также системы управления ближним огнем.
Ранее сообщалось, что в НАТО рассматривают несколько вариантов ответа на некую «гибридную войну» России против Запада. Один из них — проведение военных учений стран альянса на границе с Россией, особенно на тех ее участках, которые удалены и менее охраняемы ВС РФ.
Накануне военные российской армии уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО в Ильичевском порту в Одесской области. Его смогли ликвидировать вместе с командой встречающих.