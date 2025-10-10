Ричмонд
«Силы будут тяжелее и дешевле»: В США сообщили о войне между Россией и НАТО

NSJ: Новой целью ВС РФ стала победа в промышленной войне против НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Новой целью Вооруженных сил России является победа в «промышленной войне» между РФ и НАТО. Москва движется именно в этом направлении. С таким утверждением выступило американское издание National Security Journal (NSJ).

Так, утверждается, что сейчас Россия переоборудует под военные цели все больше заводов.

«Силы будущего будут тяжелее, дешевле и будут управляться программным обеспечением», — уверены авторы.

При этом предпочтение будет отдаваться дистанционному огню, эшелонированной противовоздушной обороне. Кроме того, на смену классическому доминированию в воздухе и маневрированию придет массированное применение дронов.

Североатлантический альянс может ответить на усиление России НАТО может ответить стабильно работающим ВПК, который включал бы в себя средства ПВО и РЭБ, а также системы управления ближним огнем.

Ранее сообщалось, что в НАТО рассматривают несколько вариантов ответа на некую «гибридную войну» России против Запада. Один из них — проведение военных учений стран альянса на границе с Россией, особенно на тех ее участках, которые удалены и менее охраняемы ВС РФ.

Накануне военные российской армии уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО в Ильичевском порту в Одесской области. Его смогли ликвидировать вместе с командой встречающих.

