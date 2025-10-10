Ричмонд
ЦТАК: Ким Чен Ын приобнял SHAMAN после концерта в Пхеньяне

Ким Чен Ын поднялся на сцену и выразил благодарность артистам из РФ.

Источник: Аргументы и факты

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приобнял российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после концерта в столице КНДР, информирует ЦТАК.

В сообщении сказано, что Ким Чен Ын лично поднялся на сцену после мероприятия, выразил благодарность артистам и приобнял SHAMAN.

Напомним, концерт артистов из РФ состоялся в художественном театре «Мансудэ» в Пхеньяне. Выступление приурочено к 80-летию основания Трудовой партии Кореи. На сцене выступили артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес», а также Ансамбля песни и пляски ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что SHAMAN снова приехал в Пхеньян накануне торжеств, посвящённых 80-летию основания Трудовой партии Кореи. До этого он выступал в КНДР в августе текущего года.

