ЦТАК: Ким Чен Ын приобнял SHAMAN после концерта в Пхеньяне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приобнял российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после концерта в столице КНДР, информирует ЦТАК.
В сообщении сказано, что Ким Чен Ын лично поднялся на сцену после мероприятия, выразил благодарность артистам и приобнял SHAMAN.
Напомним, концерт артистов из РФ состоялся в художественном театре «Мансудэ» в Пхеньяне. Выступление приурочено к 80-летию основания Трудовой партии Кореи. На сцене выступили артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес», а также Ансамбля песни и пляски ВКС РФ.
Ранее сообщалось, что SHAMAN снова приехал в Пхеньян накануне торжеств, посвящённых 80-летию основания Трудовой партии Кореи. До этого он выступал в КНДР в августе текущего года.