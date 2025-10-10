Ричмонд
В Омске с 13 октября отменят садовые маршруты

Транспорт будет перераспределён на наиболее востребованные городские маршруты.

Источник: Om1 Омск

Воскресенье, 12 октября, будет последним днём в этом году для поездок на муниципальных садовых автобусах. Об этом мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своём телеграм-канале.

С 13 октября пассажирские перевозки по сезонным маршрутам № 71, 112, 131, 139, 141, 171 и 178 будут полностью прекращены. Транспорт будет перераспределён на наиболее востребованные городские маршруты. Автобусные маршруты № 39, 90 и 119 вернутся к своим «зимним» схемам и будут обслуживать посёлки Степной, Солнечный и Осташково соответственно.