Скончался легендарный телеведущий, причина смерти не раскрывается

6 октября 2025 года на 78-м году жизни ушёл из жизни Деннис Трюдо — известный канадский теле- и радиоведущий, журналист, диктор и продюсер, многие годы являвшийся одним из самых узнаваемых лиц национального телевидения. О его смерти сообщила телерадиокорпорация CBC, не уточнив подробностей.
Трюдо начал карьеру в медиасфере в 1970-х годах, присоединившись к команде CBC. За годы работы он вёл утренние программы, новостные выпуски и общественно-политические передачи, свободно переключаясь между английским и французским языками. Благодаря этому он стал одним из немногих ведущих, одинаково близких аудитории как англо-, так и франкоязычной Канады.
Будущий журналист получил образование в Университете Онтарио, где изучал политологию и философию, а затем — степень в области журналистики. Свой профессиональный путь он начинал как репортёр в печатных изданиях Монреаля, прежде чем перейти на телевидение. Позднее почти два десятилетия возглавлял собственную компанию Dennis Trudeau Communications Inc., занимавшуюся медиапроектами и документалистикой.
Коллеги вспоминают Трюдо как человека с глубокими знаниями культуры и истории Квебека, тонкого аналитика и бескомпромиссного профессионала, чьё имя навсегда останется в истории канадской журналистики.
