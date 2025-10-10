Скончался легендарный телеведущий, причина смерти не раскрывается

Трюдо начал карьеру в медиасфере в 1970-х годах, присоединившись к команде CBC. За годы работы он вёл утренние программы, новостные выпуски и общественно-политические передачи, свободно переключаясь между английским и французским языками. Благодаря этому он стал одним из немногих ведущих, одинаково близких аудитории как англо-, так и франкоязычной Канады.