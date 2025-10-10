Ричмонд
Российские чиновники будут учиться работать с ИИ: подробности

В России хотят научить чиновников пользоваться ИИ.

Источник: Комсомольская правда

В России госслужащих будут обучать взаимодействию с искусственным интеллектом. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Сообщается, что уже в 2025 году соответствующие курсы пройдут 450 человек. Их обучат пользованию чат-ботами на основе ИИ, а также правильным формулировкам текстовых запросов к нейросети и использованию полученных результатов.

«Обращаю внимание, что обучение возможно организовывать в удобных форматах, включая онлайн-курсы, оно должно быть доступно для государственных служащих различных уровней без отрыва от основной деятельности с возможностью просмотра материалов в подходящее время», — цитирует издание соответствующее письмо вице-премьера.

Ранее российский министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что в будущем половина российских чиновников может остаться без работы из-за внедрения искусственного интеллекта.

Накануне глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о работе чиновников с искусственным интеллектом, отметив, что после его внедрения значительная часть задач стала выполняться быстрее.

